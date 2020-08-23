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تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني والتي تُقام على ملعب النور في مدينة لشبونة البرتغالية.

وصعد الفريق الباريسي للمباراة النهائية بعد أن فاز على لايبزيج الألماني بثلاثية نظيفة، فيما وصل الفريق البافاري للدور ذاته بعد أن تخطى فريق أوليمبيك ليون الفرنسي بثلاثية نظيفة.

- الدقيقة 9 ركلة ركنية أولى لباريس سان جيرمان

- الدقيقة 8 ركلة حرة لباريس سان حيرمان على حدود الجانب الأيمن لمرمى مانويل نوير حارس بايرن ميونخ

- الدقيقة 5 تسديدة من ألكانتارا لكن تعلو مرمى كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان

- الدقيقة 2 ركلة حرة لبايرن ميونخ من الجانب الأيمن لمرمى باريس سان جيرمان

بداية الشوط الأول

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: كيرير- تياجو سيلفا- كيمبمبي- خوان بيرنات

خط الوسط: أندريا هيريرا- ماركينيوس- ليوناردو باراديس

خط الهجوم: نيمار دا سيلفا- كليان مبابي- أنخيل دي ماريا

تشكيل بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميتش- ديفيد ألابا- جيروم بواتينج- ألفونسو ديفيز

خط الوسط الدفاعي: ليون جوريتسيكا- تياجو ألكنتارا

خط الوسط الهجومي: سيرجي جنابري- توماس مولر- كومان

خط الهجوم: روبرت ليفاندوسكي