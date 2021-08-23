قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل ضمن المشروع القومي «حياة كريمة» على أكثر من ملف ومنها: الطفولة المبكرة وتغذية الأطفال وحمايتهم من الأمراض، وإنشاء الحضانات وتطويرها، والاهتمام بالأمهات الصغيرات، وتقديم الخدمات لذوي الإعاقة.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والوعي بالمشكلة والكشف المبكر عن الإعاقات غير كافية بالريف المصري، مؤكدة أن الوزارة تعمل على هذا الملف بقوة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على ملف الوعي والذي يضم 12 قضية رئيسية للعمل عليها في الريف ومنها: الزواج المبكر والتعاطي والإدمان والأمية وختان الإناث والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى التمكين الاقتصادي لأهالي الريف وعمل مشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل.

وذكرت وزيرة التضامن، أن الوزارة تعمل على إنشاء وحدات إنتاجية لتمكين المرأة الريفية، فضلًا عن زيادة وحدات وعيادات «2 كفاية» مع الجمعيات الأهلية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أنها تعمل على إنشاء مدارس محو الأمية والمجتمع للمتسربين من التعليم.

وعن برنامج «تكافل وكرامة»، لفتت إلى أن الوزارة أضافت 411 ألف أسرة للبرنامج خلال عام 2020، ثم توقفت فترة وأضافت 56 ألف أسرة آخرين كلهم من المسنين وذوي الإعاقة الشديدة.

وأوضحت «القباج» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقديم الدعم لتعليم أبناء أسر «تكافل وكرامة» بعد تخطي المرحلة الثانوية والالتحاق بالجامعات، مشددة على أهمية التعليم لنهضة الريف والمواطن.

وتابعت أن الوزارة تتعامل مع تظلمات «تكافل وكرامة» بشكل مميكن بالكامل، لافتة إلى أنها تتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية لعمل قاعدة بيانات واحدة؛ من أجل تقديم الدعم النقدي.