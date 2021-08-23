حلمي الغر: تغير كامل في خريطة مصروفات الجامعات الخاصة خلال عامين

قال الدكتور محمد حلمي الغر الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن مصروفات هذه الجامعات غير مرتبطة بالعرض والطلب، لكنّها أرقام ثابتة وتختلف من جامعة إلى أخرى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc"، مساء الأحد، أن حرية الجامعة ماليًّا على صعيد المصروفات أو الإدارة أمرٌ يحكمه القانون، الذي منح هذه الجامعات الحرية في إدارة شؤونها ومنظومتها المالية طبقًا لما تراه من مصروفات وإيرادات.

وأكّد الغر، أن الجامعات كلما بعدت عن القاهرة الكبرى التي تمثّل الرصيد الأكبر من الطلبة فعليها مراعاة هذه العوامل، معتبرًا أنه مع ظهور الـ14 جامعة أهلية خلال العامين المقبلين ستتغير خريطة مصروفات الجامعات الخاصة بشكل كامل.

وأوضح أن دخول الجامعات الأهلية أظهر حالة من التنافس ستُحقّق حالة من التوازن، كاشفًا عن أن الجامعات التي بإمكانها استيعاب كل طلابها هي الأقل في المصروفات، وأنه كلما زادت مصروفات الجامعة قلَّ الطلب عليها.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على الجامعات بأن هناك عوامل يختار الطالب من خلالها الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، أهمها المصروفات والموقع الجغرافي بالنسبة للجامعة ومدى قربها من منزله.

وأكّد الغر، أن الجامعات كلما بعدت عن القاهرة الكبرى التي تمثّل الرصيد الأكبر من الطلبة فعليها مراعاة هذه العوامل، معتبرًا أنه مع ظهور الـ14 جامعة أهلية خلال العامين المقبلين ستتغير خريطة مصروفات الجامعات الخاصة بشكل كامل.