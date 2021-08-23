المفوضية العراقية تجدد استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها وفقا للمعايير الدولية

جدد مجلس المفوّضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، التزامه الوطني بإجراء الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر وفقًا للمعايير الدولية.

صرحت بذلك جمانة الغلاي، الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في العراق في بيان صحفي اليوم الأحد.

وأضافت أن سجل الناخبين للتصويت العامّ يضمّ 23 مليونا و986 ألفا و741 ناخبًا سيصوّتون في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأشارت الغلاي إلى التصويت الخاصّ الذي سيجري في 8 أكتوبر المقبل عبر البطاقة البايومترية حصرًا بحسب القانون الانتخابي، حيث سيكون بوسع مليون و75 ألفا و727 ناخبا من أفراد القوّات المسلّحة التصويت في مراكز الاقتراع.

وذكرت أن عدد النازحين الذين سيصوتون في الانتخابات المقبلة بلغ 120 ألفا و126 ناخبا.

وأوضحت أن الحملة الدعائية الخاصة بالمرشحين انطلقت في الثامن من الشهر الماضي وتعمل المفوضية على متابعة حملات المرشحين وضمان مطابقتها لشروط نظام الحملات الانتخابية المصادق عليه من قبل مجلس المفوضين.

ووفقا للغلاي، يقوم فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية بالتعاون مع مكاتب المحافظات الانتخابية لمساندة ومواكبة الاستعدادات الفنية الإجرائية واللوجستية والأمنية لمرحلتي توزيع بطاقة الناخب البايومترية وعملية الاقتراع التي تقوم بها المكاتب الانتخابية ومدى جاهزيتها استعدادًا للحدث الانتخابي المقبل فيما تقوم المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية بتقديم الدعم الفني والإعلامي لعمل المفوضية من خلال خبرائها في مجال العمليات.