قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن مصر لديها مخزون آمن يكفي احتياجات البلاد لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر لـ10 أصناف لمنتجات مختلفة سواء استراتيجية أو أساسية.

وأضاف عشماوي، خلال لقاء لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات البلاد وإتاحة السلع على مستوى الجمهورية، وتأمين احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، قائلًا إن «أزمة كورونا أوضحت قدرة الدولة في أن يكون لديها إتاحة لكل أنواع السلع على مستوى الجمهورية».

وأشار إلى أن احتياطات السلع في مصر تمثل ضعف الاحتياطات الآمنة على مستوى الدول المثيلة، منوهًا إلى أن بعض الأسواق العالمية عانت من قصور في السلع وعرضها وإمداداها واختلالات سعرية، خلال جائحة كورونا.

وأكد مساعد وزير التموين، أن مصر لم تشهد هذا الأمر بتاتًا، متابعًا: «داخل بعض الأسواق التي تتسم بقمة النضج الاقتصادي كالأمريكي والبريطاني والألماني والفرنسي أدركنا أن هناك العديد من السلع غير متاحة أو متواجدة أو شهدت تغيرات سعرية».

ولفت إلى أن الدولة تمتلك احتياطيًا آمنًا من كل أنواع السلع، فضلًا عن أن أزمة كورونا جعلتها تنوع مصادر إمدادها، بالتنسيق مع أكثر من دولة وبورصة عالمية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسأل بصفة مستمرة عن الاحتياطات السلعية.

وذكر «عشماوي» أن وصول التضخم إلى أدنى مستوياته دليل على قدرة الدولة على السيطرة على الأسواق أو الأسعار دون زيادات أو نقص.