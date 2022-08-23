أوكرانيا: مقتل 45 ألفا و550 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 45 ألفا و550 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن: "إجمالي خسائر العدو في الفترة من 25 فبراير وحتى 23 أغسطس، بلغ حوالي 45 ألفا و550 جنديا".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1921 دبابة و4238 مركبة مدرعة و1033 من النظم المدفعية و266 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و234 طائرة و198 مروحية و15 سفينة و3150 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 99 وحدة من المعدات الخاصة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.