وزير التعليم العالي يفتتح معهدي التمريض والعلوم الصحية ببني سويف

زار الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مجمع المعاهد العليا الخاصة المقام على مساحة إجمالية 18 ألف متر مربع بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، وذلك في حضور المحاسب نادر نسيم، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة المجمع، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الزيارة، افتتح الوزير ومحافظ بني سويف، المعهد العالي التكنولوجي العالي للتمريض، والمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية والتطبيقية، واستمعا لعرض موجز عن طبيعة ونظام الدراسة بالمعهد العالي للعلوم الصحية والتطبيقية، والتي تشمل ثلاث تخصصات: فني أسنان، فني تحاليل، فني بصريات، ويستوعب المعهدان 400 طالبا وطالبة في الدفعة الواحدة.

كما تفقد الوزير والمحافظ المعهد العالي للعلوم الإدارية داخل المجمع، والذي يقدم خريجين في مجالات العلوم الإدارية وإدارة المنشآت الصناعية، وتبلغ سنوات الدراسة به 4 سنوات يحصل الطالب بعد اجتيازها على درجة البكالوريوس "معتمدة من وزارة التعليم العالي" في تخصصات إدارة المنشآت الصناعية وإدارة الأعمال.