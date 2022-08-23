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مع اقتراب إجراء الانتخابات الإيطالية في 25 سبتمبر المقبل، يركز حزب "إخوة إيطاليا" بقيادة جورجيا ميلوني (يمين) على أن يكون قوة حكومية محافظة وشعبية، حيث عملت على القوائم مع تأكيدات ومدخلات جديدة وشخصيات بارزة مثل الوزراء والقضاة السابقين.

وبدأت ميلوني المناقشات والعمل مع الثقة لتكون قادرة على زيادة حصة حزب إخوة إيطاليا في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

وإلى أبرز الشخصيات:

• رافاييل فيتو

وهو الرئيس السابق لمنطقة بوليا ووزير الشؤون الإقليمية في حكومة سيلفيو برلسكوني الرابعة، كما هو عضو في البرلمان الأوروبي والرئيس المشارك لمجموعة من المحافظين والتي ترأسها ميلوني في البرلمان الأوروبي.

وسيكون بالنسبة لميلوني الرجل المرجعي للخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود.

• كارلو نورديو

قاضي سابق، ومستشار سابق للجنة البرلمانية للإرهاب ورئيس اللجنة الوزارية لإصلاح القانون الجنائي.

كان نائب المدعي العام في فينيسيا، حيث تعامل مع الجرائم الاقتصادية والفساد والمسؤولية الطبية حتى تقاعده في عام 2017. وأدرجه تحالف يمين الوسط في قائمة المرشحين التي ستقدم إلى القوى السياسية الأخرى بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية عام 2022.

• جوزيبي بيكورارو

النائب السابق لرئيس الشرطة المسؤول عن أنشطة التنسيق والتخطيط ومحافظ روما السابق، وكان المدعي العام للاتحاد الايطالي لكرة القدم.

• مارتشيلو بيرا

الرئيس السابق لمجلس الشيوخ الإيطالي، وأحد مؤسسي حزب فورتسا إيطاليا عام 1994، حزب سيلفيو برلسكوني.

• جوليو تيرزي دي سانت أجاتا

وهو دبلوماسي محنك ومدير سابق للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الإيطالية، وسفير لدى إسرائيل والمندوب الدائم لإيطاليا لدى الأمم المتحدة في نيويورك وسفيرها لدى الولايات المتحدة.

وكان وزير الخارجية في عهد حكومة مونتي ومنسق قسم السياسات الدولية في مؤسسة لويجي انا دي اونلوس.

• جوليو تريمونتي

وزير الاقتصاد والمالية السابق خلال حكومة برلسكوني، ورئيس معهد آسبن إيطاليا والمدير العام لمؤسسة إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي عام 2006 حين كان وزيرا للاقتصاد اشتبك مع وزير الدفاع أنطونيو مارتينو حول الصين.

• أدولفو أورسو

نائب وزير سابق في حكومات برلسكوني ورئيس اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا (كوباسير) حاليًا.

ووصف هجوم نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف على إيطاليا بأنه "كرنفال" لكنه حذر من أن مشكلة تدخل قوى أجنبية معادية في الانتخابات "حقيقية".