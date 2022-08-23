بريطانيا: عبور عدد قياسي للمهاجرين بحر المانش في يوم واحد

أظهرت بيانات أصدرتها الحكومة البريطانية، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد أمس الاثنين عبر بحر المانش، سجل رقما قياسيا، بلغ 1295 مهاجرا.

وهذا العدد هو الأعلى يوميا منذ بدء حصر أعداد المهاجرين عبر المانش في عام 2018.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن هؤلاء المهاجرين وصلوا على متن 27 قاربا، وبينهم رضع، وأطفال صغار يلتحفون أغطية، أو يرتدون أغطية رأس صوفية. وقد نقلواجميعا إلى الشاطيء الانجليزي في دوفر.

وأظهرت صور كميات من سترات النجاة ملقاة على رصيف ميناء كينت، بعد اعتراض القوارب والسفن الأخرى في القناة.

وجاء عبور هذا الرقم القياسي من المهاجرين بعد توقف دام ثلاثة أيام، حيث لم يتم تسجيل عبور أي شخص على مدار أيام الجمعة والسبت والاحد.

وبحسب الأرقام الحكومية، وصل أكثر من 22 ألفا و600 شخص إلى بريطانيا قادمين من فرنسا، على متن قوارب صغيرة منذ بداية عام 2022 حتى الآن.