بروتوكول تعاون بين صحة البحيرة وصيدلة دمنهور لمواجهة الوفاة بالحبة السوداء

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة دمنهور، ممثلة في كلية الصيدلة؛ للتغلب على نسب وفاة الحبة السوداء.

ووقع البروتوكول الدكتور جمال عمران عميد كلية الصيدلة بجامعة دمنهور، بالإنابة عن الدكتور عبد الحميد السيد القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور، والدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة، بالإنابة عن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

وتم عقد عدة جلسات تنسيقية لإعداد مشروع بحثي للطرق الحديثة أو المثالية، للوصول إلى أحدث سبل العلاج للتغلب على نسب الوفاة.

وأوضح الجزار أن حبة الغلة تستخدم كمبيد حشري لمقاومة الآفات الحشرية داخل مخازن وصوامع حفظ الغلال، أو حتى داخل منازل المزارعين الذين يحتفظون بتلك الغلال في منازلهم، ويتم تداولها في القرى المصرية داخل محال المبيدات الزراعية بسعر رخيص جدا، وهو ما يجعلها أرخص وأسرع وسيلة للانتحار، حيث تسجل نسبة الوفاة بعد تناولها نسب عالية جدا.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن أي مواطن يتعرض لحبة الغلة، يُنصح بعدم شرب أي ماء أو ماء بملح، ويُنصح فورًا بتناول زيت خروع أو زيت برافين، حسب المتاح، ويتوجه فورًا لأقرب مستشفى، حيث تقل نسب الوفاة، كلما أسرع في الوصول للمستشفى.