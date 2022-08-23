انفجارات في مستودع روسي للذخيرة على الحدود الأوكرانية

وقعت تفجيرات في مستودع روسي للذخيرة على الحدود الأوكرانية، وهي المرة الثانية خلال ستة أيام التي يتم فيها الإعلان عن حدوث انفجارات هناك.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم إقليم بيلجورود، إن بعض القذائف اشتعلت وحدها ربما لأن العدسات في الذخائر وصل إليها ضوء الشمس وسط حر الصيف.

ولم تحدث أي إصابات، وفقا لوكالة أنباء انترفاكس، كما تم نقل سكان المنطقة إلى مستشفى محلي لحمايتهم.

ويوجد مستودع الذخيرة في بلدة تيمونوفو، على بعد 5ر4 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

كما تم الإبلاغ عن حدودث انفجارات هناك يوم الخميس الماضي، وكذلك في مستودع آخر في شبه جزيرة القرم، قبل أسبوعين.

وتقول روسيا إن هذه الانفجارات ناجمة عن حوادث وإهمال، إلا أن هناك تكهنات بأنها ربما تكون ناجمة عن هجمات أوكرانية ضد القوات الروسية.