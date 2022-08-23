 سلوفاكيا تتلقى 15 دبابة ليوبارد من ألمانيا في إطار التبادل الدائري - بوابة الشروق
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سلوفاكيا تتلقى 15 دبابة ليوبارد من ألمانيا في إطار التبادل الدائري

براتيسلافا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 3:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 3:28 م
من المقرر أن تتسلم سلوفاكيا 15 دبابة ألمانية طراز "ليوبارد 2" مقابل تسليمها 30 ناقلة جند مدرعة إلى أوكرانيا.

وأعلن وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد في براتيسلافا، اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيع اتفاق على ذلك مع ألمانيا.

وبحسب الاتفاق، سيُجرى تسليم سلوفاكيا الدبابات من مخزون الصناعة الألمانية، وتكملتها بحزمة من الذخائر والتدريبات واللوجستيات.

وتم نشر صواريخ ألمانية وهولندية مضادة للطائرات طراز "باتريوت" بالفعل في سلوفاكيا لدعم الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حماية حدودها المتاخمة لأوكرانيا. وسيكون تسليم الدبابات طراز ليوبارد أول عملية تبادل دائرية من مخزون الصناعة الألمانية.

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