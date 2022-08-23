النيابة تصرح بدفن جثة فتاة سقطت من الطابق السابع في الإسكندرية

صرحت نيابة المنشية في الإسكندرية، مساء الإثنين، بتسليم جثة فتاة، تبلغ من العمر 18 عامًا، إلى أسرتها لمواراتها الثرى، وذلك بعد أن لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع، أثناء وقوفها في شرفة الشقة محل سكنها.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث، وأقوال أسرتها وشهود العيان من الجيران حول ملابسات الواقعة، مع مدها بتقرير الطب الشرعي لحالة الجثة، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد مصرع فتاة إثر اختلال توازنها وسقوطها من شرفة منزلها، الكائن وسط المحافظة.

وبانتقال ضباط المباحث، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي سقوط الفتاة من أعلى مع وجود جثتها مسجاة على الأرض وبها كسور وجروح متعددة في أنحاء الجسم، وتم نقلها إلى المستشفى لاسعافها؛ لكنها فارقت الحياة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق..