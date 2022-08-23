رئيسة تايوان: مستمرون في تعزيز دفاعاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية

أكدت رئيسة تايوان تساي إنج وين، أن بلادها ستستمر في تعزيز دفاعاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته رئيسة تايوان، اليوم /الثلاثاء/ مع وفد أمريكي من جامعة (ستانفورد).

وقالت وين - خلال اللقاء، حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية - إن (تايبيه) تقف على الخطوط الأمامية ضد التوسع الاستبدادي، وسوف تستمر بتعزيز استقلاليتها في مجال الدفاع.

وكانت رئيسة تايوان قد أكدت - أمس - أن الولايات المتحدة الأمريكية أهم حليف لتايبيه في مجالي الأمن والاقتصاد، وذلك خلال لقاء عقدته مع حاكم ولاية إنديانا الأمريكية إريك هولكومب، الذي وصل إلى مطار تايبيه لبدء رحلة تنمية اقتصادية في تايوان وكوريا الجنوبية.

