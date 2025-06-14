رويترز عن التلفزيون الرسمي الإيراني: هجمات عنيفة ومدمرة على إسرائيل خلال ساعات

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أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن طهران ستشن هجمات وصفتها بأنها ستكون عنيفة ومدمرة على إسرائيل خلال ساعات.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل لوكالة رويترز، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

جاء ذلك بالتزامن مع بدء إسرائيل شن موجة جديدة من الضربات الجوية على مواقع مختلفة في إيران ضمن تصعيد مستمر بدأ فجر الجمعة.

وكان قائد مقر الدفاع الجوي الإيراني - المعروف باسم خاتم الأنبياء" - العميد أمير علي رضا صباحي‌ فرد قد أعلن إسقاط 10 طائرات وصفها بالمعادية اليوم السبت.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن صباحي قوله إن منظومات الدفاع الجوي تمكّنت من إسقاط 10 طائرات إسرائيلية وصفها بالمعادية في مناطق متفرقة من البلاد.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.