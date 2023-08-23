قال الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي لحزب الوفد، إن الحزب يتميز بامتلاك لجان عامة في كل محافظة، ولجان في المدن والمراكز بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه لم يقترب من ودائع الحزب البسيطة الموجودة، منذ توليه رئاسة الوفد، مؤكدًا أن مرتبات الصحفيين تصرف شهريًا وبانتظام.

وذكر أن «الوفديين ينتظرون الإعلان عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وسيدعمونه في تلك المعركة»، معقبًا عن إمكانية فتح باب التبرعات: «سألتقي أعضاء الحزب الماليين وأدعوهم، وأنا عبدالسند يمامة لن أورط أولادي شيئًا من فلوس الانتخابات»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى وضع نقود الحملة الانتخابية في حساب خاص، ثم نقل الفائض منها فيما بعد إلى خزانة الحزب، مؤكدًا أن الوفديين مستعدون للإنفاق على حملته الرئاسية والمشاركة في الحياة السياسية.

وتوجه برسالة للمواطنين: «خطابي للوفديين والأمة كلها، إن شاء الله عندنا برنامج ليس للإصلاح الاقتصادي، للأسف الشديد الأزمة تجاوزت حاجتنا لمشروع إصلاح، إحنا محتاجين مشروع للإنقاذ الاقتصادي وإنقاذ التعليم وتحقيق النهضة»، بحسب تعبيره.

واستوقفه الإعلامي أحمد موسى، بالقول: «بلاش النهضة مش عاجباني»، ليعقب «يمامة»: «ماشي هغير المصطلح ده.. نخليه الرفاهية حتى أعلى من النهضة»، وفقًا لوصفه.

وأكد رئيس حزب الوفد، بدء برنامجه الانتخابي وعدم إعلان تفاصيله بالكامل إلا بعد فتح باب الترشح، معلنًا أنه سيجري جولات في كل محافظات مصر.

وأعلن عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رسميا، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك خلال تواجده بمقر ضريح سعد زغلول، إحياء لذكرى رحيل سعد زغلول ومصطفى النحاس وسراج الدين.