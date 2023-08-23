الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، وفاة الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه يوم غدٍ الخميس، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأربعاء، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

بيان من الديوان الملكي

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الخميس 8 / 2 / 1445هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وعمل الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود، كمستشار للديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير، منذ ٢٦ فبراير لعام ٢٠١٨.

كما شغل مناصب المستشار السابق لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ونائب الرئيس السابق لبرنامج تطوير التجمعات الصناعية الوطنية في المملكة العربية السعودية.