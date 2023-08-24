كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، عن تفاصيل بشأن متحور كورونا الجديد "Eg.52"، أو "ايريس".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، أن هناك 600 سلالة ظهرت من فيروس كورونا على مستوى العالم، مؤكدًا أن الفيروسات التي ظهرت خلال الفترة الماضية منحدرة من أوميكرون.

وذكر أن متحور فيروس كورونا الجديد "إيريس" واسع الانتشار ولديه قدرة على الهروب من اللقاحات ودخول الخلايا، ولكنه لم يؤد إلى أعراض خطيرة.

وأوضح أن اللقاحات تقاوم الأعراض الخطيرة للفيروس ولكن لا تقاوم الانتشار.

وقال إن وباء كورونا لم ينتهي بعد، موضحًا أن متحور كورونا الجديد "EG.52"، ظهر في أكثر من 60 دولة.

وأكد أن متحور فيروس كورونا الجديد "إيريس"، لم يتسبب في تدهور أي حالات، موضحا أن متحور إيريس ليس آخر سلالة متحور أوميكرون.