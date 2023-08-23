انطلق اليوم تصوير فيلم «أنف وثلاث عيون»، للمخرج أمير رمسيس، حيث تم عمل معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972، والعمل من وسيناريو وحوار وائل حمدي ومن المقرر طرحه بدور العرض قبل انتهاء هذا العام.

فيلم «أنف وثلاث عيون»، من بطولة ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، وجيهان الشماشرجي، وصدقي صخر، وسلوى محمد علي، ونبيل ماهر، ونور محمود، والطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للفنانة دينا الشربيني كضيفة شرف.

وتدور أحداث الفيلم حول الطبيب هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، ووصل إلى عمر الأربعين دون الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، وطوال سنواته اقترب من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما، واصبح غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً.