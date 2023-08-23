رئيس جامعة سوهاج يستعرض خطة تنفيذ المشروعات الإنشائية الجديدة التعليمية والبحثية

وجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، شكرًا خاصًا للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوربة لثقته الكبيرة بتعيينه رئيساً للجامعة، وذلك لاستكمال المسيرة ومواصلة العمل لتصبح الجامعة بين مصاف الجامعات العالمية.

وأشاد النعماني، بثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه رئيساً للجامعة، والتي تضع على عاتقه مسئولية كبيرة، مؤكداً دعمه للقيادة السياسية لمواصلة مسيرة الإنجازات لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب شعوره بالفخر والاعتزاز لرئاسة الجامعة والتي تمثل نموذجًا مشرفًا، ومنارة للعلم والثقافة، والتنوير بجنوب صعيد مصر، بما تمتلكه من العلماء الأكفاء والقيادات المتميزة في مختلف المجالات العلمية والبحثية والإدارية، الذين يحققون كل يوم العديد من الإنجازات التي نفخر بها جميعاً على جميع المستويات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن القيادة السياسية تقدم دعماً غير مسبوق لأهالي الصعيد؛ بهدف تحسين جودة التعليم، وتطوير العملية التعليمية والنهوض بها، وتخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي، لذا تسعى الجامعة في إطار سياستها إلى التطوير المستمر، وتنفيذ الكثير من خُطط التحسين، وتنمية الموارد الذاتية، عبر إدارة مرنة تبذل قصارى جهدهم لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.

وأشار النعماني، إلى أن خطة العمل خلال الفترة المقبلة تتضمن العمل على استكمال تنفيذ المشروعات الإنشائية الجديدة التعليمية والبحثية، لاستيعاب الزيادة العددية في نسبة الطلاب الملتحقين بالجامعة، وتقديم خطة تنفيذية ببرامج زمنية مُحددة للدراسات والبحوث، التي تخدم قضايا التنمية، والتحديات التي تواجه الإقليم، إلى جانب الاستمرار بتفعيل المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الخدمات المجتمعية في مختلف القطاعات.

ولفت النعماني، إلى سعيه من أجل الحفاظ على ريادة وتقدم المنظومة الطبية التي تتميز بها جامعة سوهاج، من من خلال مستشفياتها الجامعية، والتي تقدم خدماتها العلاجية المجانية للمرضى من مختلف محافظات الصعيد، وذلك بما تملكه من إمكانيات طبية متقدمة، وكوادر بشرية نابغة في شتى التخصصات.

وأكد أنه جارِ الانتهاء من تجهيز وتشغيل مجموعة من المستشفيات المتخصصية، مثل مستشفى الطوارئ، وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب داخل المستشفى الجامعي، والمقامة على مساحة 1400 متر مربع بسعة 200 سرير، بتكلفة 350 مليون جنيه، والانتهاء من تجهيز وتشغيل مستشفى شفا الأطفال، والتي تبلغ مساحتها 5.6 فدان لتسع 263 سريرا، بتكلفة 712 مليون جنيه، والتي تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، بالإضافة إللا البدء في إنشاء مستشفى متخصص للحروق بجوار المستشفى الجامعي الجديد، للاستفادة من خدمات البنية التحتية للمستشفى الجديد، وذلك على مساحة 10 آلاف متر مربع، لتكون أول مستشفى متخصص للحروق وتعد الهدية الثالثة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لصعيد مصر.

وأكد رئيس الجامعة، استمرار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي، عن طريق تنفيذ القوافل التوعية والتدريب والقوافل الطبية والبيطرية، بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن الجامعة قد تميزت في هذا المجال، واتخدت خطوات رائده في القوافل وتطوير القرى الأكثر احتياجاً.

وأضاف أنه سيتم تكثيف البرامج وأنشطة التوعية التي تستهدف تنمية وعي الشباب الجامعي بالتحديات التي تواجه الوطن، والتوسع في تنظيم الزيارات الميدانية للطلاب لزيارة المشروعات الجديدة التي تنفذها الدولة، والتعرف على المجهود المبذول لتنفيذ هذه المشروعات، في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها البلاد في تطوير البنية التحتية، إلى جانب الاهتمام بنظم الجودة لتأهيل الكليات للاعتماد وتطوير العملية التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والطلاب الوافدين.