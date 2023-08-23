رئيس البرتغال يزور كييف

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وصل الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا إلى أوكرانيا في زيارة تستغرق يومين.

وذكرت محطة التلفزيون الحكومية "آر تي بي" ووسائل إعلام برتغالية أخرى أن ريبيلو دي سوزا وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف بالقطار قادما من بولندا صباح اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس البرتغالي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غدا الخميس.

ويعتزم ريبيلو دي سوزا أيضا حضور قمة منتدى "منصة شبه جزيرة القرم" الدولية.

وتقدم البرتغال الدعم العسكري لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي. وكانت البرتغال من أوائل الحلفاء الغربيين الذين تعهدوا بتجهيز كتيبة أوكرانية بدبابات من طراز "ليوبارد 2 ايه 6".