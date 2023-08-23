زراعة الغربية تستعد لتطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح

عقد الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مديرى الإدارات الزراعية والتعاونية والإرشاد الزراعى والإصلاح الزراعى، بمقر مديرية الزراعة، بشأن الاستعداد لتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح اعتبارا من الموسم المقبل.

جاء ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وناقش الاجتماع، الدورة الزراعية ومساحات القمح المزمع زراعتها الموسم المقبل والاحتياجات من تقاوى القمح المعتمدة والمنتقاة والتى تم إعدادها وإنتاجها من خلال وزارة الزراعة لتغطية 100% من المساحة المستهدفة الموسم المقبل.

ووجه وكيل زراعة الغربية بالبدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح، وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن القومى الغذائي، وذلك بناء على التوصيات التى تمت خلال الاجتماع الذى عُقد بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية.

وفى ذات السياق، تم استعراض موقف كارت الفلاح وتوفير الأسمدة الأزوتية وجهود منع التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة المحاصيل الصيفية والاستعداد للموسم الشتوى المقبل.