وزير خارجية الجزائر يبدأ جولة أفريقية لحلحلة أزمة النيجر

يبدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، من اليوم الأربعاء، جولة أفريقية تشمل 3 بلدان من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"؛ لبحث "حل سياسي" للأزمة في النيجر.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم، إن الوزير عطاف، وبتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يشرع ابتداء من اليوم، في زيارات عمل إلى كل من نيجيريا وبنين وغانا، لإجراء مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وأوضح ذات المصدر أن هذه " المشاورات ستتمحور حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع".