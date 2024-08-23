حلف الناتو يرفع مستوى الأمن في قاعدة جوية في ألمانيا

رفع حلف شمال الأطلسي (ناتو) مستوى الأمن في قاعدته الجوية في بلدة جايلنكيرشن غربي ألمانيا إلى ثاني أعلى مستوى، المستوى تشارلي، في أعقاب تقارير استخباراتية عن وجود تهديد محتمل.

وقال متحدث باسم القاعدة الجوية في وقت متأخر من يوم الخميس إنه تم إرسال جميع الموظفين الذين ليس هناك حاجة إلى خدماتهم إلى منازلهم كإجراء احترازي.

وتابع أن القرار استند إلى معلومات استخباراتية تشير إلى وجود تهديد محتمل.

وفي مصطلحات حلف شمال الأطلسي، يعني المستوى تشارلي للأمن أن هناك حادث أو وجود أدلة تشير إلى احتمال كبير لعمل إرهابي ضد التحالف.

وذكر المتحدث أنه لا يوجد سبب للقلق وإنه إجراء احترازي بحت لضمان استمرارية العمليات الحرجة.

وعند سؤاله، لم يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن الظروف التي أدت إلى زيادة مستوى الأمن.

وأكدت الشرطة تواجد قواتها، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك عدد الأفراد. ولاحظ مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) سيارات الشرطة بالقرب من القاعدة.