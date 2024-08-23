ماكرون يجري جولة محادثات مع الأحزاب لاختيار رئيس للحكومة الفرنسية

بعد مرور 6 أسابيع على الجولة الثانية من الانتخابات، يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعات مع قادة الأحزاب في البلاد يومي الجمعة والاثنين في محاولة لتشكيل حكومة جديدة.

وقد افتتح الائتلاف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة" المشاورات صباح اليوم الجمعة في قصر الإليزيه الرئاسي. وكان الائتلاف قد فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية لكنه فشل في تحقيق الأغلبية المطلقة التي تبلغ 289 مقعدا.

ووصل ممثلو اليسار في الساعة 10:30 صباحا مع مرشحتهم المقترحة لمنصب رئيس الوزراء، لوسي كاستيتس، وهي موظفة مدنية وخبيرة اقتصادية، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وقالت كاستيتس أمام مجموعة من المراسلين إن الجبهة الشعبية الجديدة "تدرك أنه سيتعين عليها البحث عن حلول وسط، في غياب أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية".

وكان ماكرون قد رفض، قبل أولمبياد باريس، ترشيح كاستيتس كمرشح محتمل لقيادة الحكومة المقبلة في البلاد، الأمر الذي أغضب الائتلاف اليساري.

وفي فترة ما بعد الظهر، سيستقبل ماكرون كتلته الوسطية، يليه الحزب اليميني المحافظ "اليمين الجمهوري".

كما ستتم دعوة زعيمي اليمين المتطرف جوردان بارديلا ومارين لوبان من حزب التجمع الوطني إلى القصر الرئاسي صباح يوم الاثنين.

وعقب هذه المحادثات، سيتشاور ماكرون أيضا مع رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ.

وبالتالي، لن يتم تعيين رئيس وزراء جديد قبل يوم الثلاثاء، بحسب ما ذكر قصر الإليزيه، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال مكتب ماكرون إنه يريد "حوارا نزيها وصادقا، وأن تكون هذه المشاورات مفيدة للبلاد".

ويبدو أن ماكرون الذي يستغل حقيقة أن 100 مقعد تفصل حزب الجبهة الوطنية عن الأغلبية المطلقة، يستبعد إمكانية تعيين كاستيتس لمحاولة تشكيل أغلبية بديلة، على سبيل المثال مع بعض اليمين والاشتراكيين المعتدلين.

ويهدد كل من اليمين واليمين المتطرف بإسقاط الحكومة اليسارية إذا ما تم تعيين وزراء من صفوف حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد. وأكد ائتلاف "فرنسا غير الخاضعة" أنه "مستعد للحكم"، حتى من دون أغلبية مطلقة.