إسرائيل تعلن اعتراض صواريخ فوق جبل ميرون

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتراض صواريخ فوق جبل ميرون بالجليل الأعلى وحرائق نتيجة دفعة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان على ميرون واعتراض بعضها دون إصابات.

من جانبه، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بإطلاق 1091 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل الشهر الماضي بارتفاع يعادل 3 أضعاف مقارنة بمطلع العام.

كما أشار إلى مقتل 44 شخصا في المواجهة مع لبنان بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعاملا أجنبيا واحدا، فضلا عن إصابة 271 إسرائيليا بينهم 141 جنديا وضابطا في الجيش منذ بداية المواجهة مع حزب الله.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية - منذ 8 أكتوبر الماضي - توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين جيش الاحتلال من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.