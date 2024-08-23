آبل تعتزم منح المستخدم في دول الاتحاد الأوروبي سيطرة أكبر على التطبيقات

سيكون من المتاح قريبا لمستخدمي أجهزة آبل داخل دول الاتحاد الأوروبي حذف المزيد من تطبيقات الشركة من على أجهزتهم.

وأعلنت الشركة يوم الخميس أنه بحلول نهاية العام، ستجري آبل تغييرات على شاشة خيارات المتصفح، والتطبيقات الافتراضية وحذف التطبيقات لمستخدمي أي أو إس و إيباد أو إس في الاتحاد الأوروبي.

وسيضمن التغيير لآبل القدرة على الامتثال لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية.

وإلى جانب وضع تطبيقات جديدة كتطبيقات افتراضية، سيتمكن المستخدمون من حذف التطبيقات الأساسية، بما في ذلك متجر التطبيقات والرسائل والكاميرا والصور ومتصفح سفاري. وتطبيقات آبل الوحيدة التي لا يمكن حذفها هي تلك الخاصة بالإعدادات والمكالمات الهاتفية.

وستتضمن التحديثات المستقبلية توسيع خيارات الإعدادات الافتراضية لتشمل الاتصال بأرقام الهواتف وإرسال الرسائل وترجمة النصوص والتنقل وإدارة كلمات المرور ولوحات المفاتيح ومرشحات البريد العشوائي للمكالمات.

وقالت آبل إن التغييرات متاحة للمطورين الذين يوزعون التطبيقات في أي من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي ولا تنطبق إلا على التطبيقات المتاحة والموزعة على المستخدمين داخل التكتل.