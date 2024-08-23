نائبة أمريكية: بلينكن يتعرض للإذلال بمحادثاته في إسرائيل

قالت النائبة بمجلس النواب الأمريكي إلهان عمر، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تعرض لإذلال خلال زيارته إلى إسرائيل لبحث وقف إطلاق النار بقطاع غزة ومفاوضات تبادل الأسرى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته مع النائبة كوري بوش في ولاية شيكاغو التي انعقد فيها مؤتمر الحزب الديمقراطي.

وحول زيارات بلينكن من أجل وقف إطلاق النار ومحادثات تبادل الأسرى، قالت عمر: "الآن اسألوا أنفسكم. كيف يمكن لوزير خارجيتنا أن يسافر 11 مرة ويتوسل من أجل إنهاء حادث نواصل نحن تقديم القنابل والأسلحة التي تسببت فيه"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضافت: "كيف لا نخجل من هذا الإذلال الذي يواجهه ممثلو إدارتنا؟ القول بأننا نحترم القانون الدولي، ليس فقط نفاق بل هو إذلال أيضًا".

وانتقدت عمر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ"رفضها الاعتراف بحرب الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وتعليقاً على تصريح بايدن بأنهم "يعملون بلا كلل من أجل وقف إطلاق النار" قالت عمر: "عليهم أن يخجلوا من أنفسهم لاستخدام مثل هذا التصريح، لأننا نقدم هذه الأسلحة".

وخاطبت عمر إدارة بايدن بالقول: "إذا كانتم تريدون حقا وقف إطلاق النار، فعليكم أن التوقف عن إرسال الأسلحة".

من جانبها، قالت النائبة بوش إن أكثر من 40 ألف رجل وامرأة وطفل قتلوا في غزة "بأسلحة أنتجتها الولايات المتحدة ودفعت ثمنها".

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا على غزة؛ أسفرت عن أكثر من 133 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.