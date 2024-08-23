أمريكا توافق على بيع صواريخ أمرام لرومانيا بحوالي 180 مليون دولار

أفاد بيان عبر البريد الإلكتروني من السفارة الأمريكية في بوخارست بأن الولايات المتحدة وافقت على بيع صواريخ "إيه آي إم- 120 أمرام" لرومانيا بقيمة حوالي 180 مليون دولار فضلا عن إمكانية شراء صواريخ إضافية مستقبلا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتأتي عملية الشراء في إطار جهود القوات الجوية الرومانية لتحديث معداتها العسكرية، حيث إن صواريخ "إيه آي إم- 120 أمرام" متوافقة مع طائرات إف -16 في رومانيا وطائرات أمريكية أخرى وطائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بما في ذلك طائرات إف- 35،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

يأتي ذلك في إطار سعى العديد من الدول الأوروبية لتحديث ترساناتها العسكرية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير عام 2022، وكانت شركات الأسلحة الأمريكية هى الرابح الأكبر من الغزو .