 المندوه: الفترة المقبلة ستشهد أخبار سارة لجماهير الزمالك - بوابة الشروق
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المندوه: الفترة المقبلة ستشهد أخبار سارة لجماهير الزمالك

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 8:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 8:58 ص

وعد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، جماهير فريقه بأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار سارة لعشاق الفريق.

الزمالك معاقب بإيقاف قيد لاعبين جدد، بسبب قضية مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق، لحين دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وقال حسام المندوه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الزمالك»: «مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، يحاول حل الأزمات الذي يعاني منها النادي، حيث إن المجلس ورث تركة صعبة للغاية تستنزف موارد النادي».

وأضاف: «الفترة المقبلة ستشهد أخبار سارة لجماهير الزمالك تخص إنهاء أزمة القيد وجلب صفقات جديدة».

وأتم: «كما ستشهد الأيام المقبلة أخبار جديدة ومهمة بشأن فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر، أمر مهم لأنه سيجلب للنادي الكثير من الموارد».


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