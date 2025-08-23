ليبيا: انطلاق انتخابات الجولة الثانية في 7 بلديات متعثرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية فتح مراكز الاقتراع، اليوم السبت، لانتخابات الجولة الثانية في البلديات المتعثرة.

وقالت المفوضية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال"، إن سبع بلديات مستهدفة بالاقتراع.

ودعت المفوضية الناخبين والناخبات لإحضار مستند إثبات هوية وبطاقة (ناخب) الخاصة بانتخاب المجالس البلدية.

وأكدت وزارة الداخلية جاهزية جهاز حراسة المرافق التعليمية لتأمين مراكز الاقتراع في الساحل الغربي استعدادًا لجولة الانتخابات الثانية بالبلديات المتعثرة.

وكان الناخبون في 26 بلدية توجهوا يوم السبت الماضي إلى مراكز الاقتراع لانتخاب مجالسهم البلدية ضمن المرحلة الثانية.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا نتيجة المرحلة الأولى في 24 نوفمبر 2024.