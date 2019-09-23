فوز رحمة ضياء وأحمد الليثي بجائزة هيكل للصحافة

فازت الصحفية رحمة ضياء بالمركز الأول بجائزة هيكل للصحافة العربية عن موضوعات قضايا المرأة والبيئة، فيما فاز الصحفي أحمد الليثي بموقع مصراوي بالمركز الثاني من الجائزة عن تحقيقات الصراع العربي والإسرائيلي.

جاء الحفل السنوي الثالث للإعلان عن الفائزين بجائزة " محمد حسنين هيكل للصحافة العربية 2019" مساء اليوم الاثنين، والذي يأتي بالتزامن مع عيد ميلاد الكاتب الصحفي الكبير.

وقالت هدايت تيمور قرينة هيكل، ورئيس مؤسسة محمد حسنين هيكة للصحافة العربية، إن مجموعة المتقدمين من الصحفيين المصريين تضاعف مرتين هذا العام، ومشاركة الصحفيين الغرب تضاغف 5 مرات وهو أمر مشجع ومطلوب.

وتقدمت بتحية وشكر لوزيرة التضامن غادة والي؛ لمشاركتها بكلمة مصورة لدواعي سفرها، فضلا عن توجيهها الشكر لمدير مكتبة اسكندرية مصطفي الفقي.

من جانبه، وجه مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية، الشكر لأسرة هيكل، لنقل مكتبه لمكتبة الاسكندرية، مؤكدا ان ذلك ماتعود عليه من استاذ هيكل في محاولات التنوير وإفساح المجال للمعرفة.

وتابع الفقي: «تلقيت منذ عامين اتصال من السيدة هدايت بأنها لا تأمن غير مكتبة الاسكندرية على مؤلفات هيكل ووثائقه»، مضيفا «بدأنا الترتيبات وكانوا كرماء للغاية وتوصية أن يتم كل شيء بقواعد وقوانين الدولة المصرية لاسيما أن هناك وثائق ملك الشعب المصرية ».

ولفت الفقي إلى وصول الدفعة الأولى من مؤلفات الاستاذ، مستطردا: "الكل سعيد بها والجميع يهنئنا واضافة حقيقية لمكتبة الاسكندرية واشرف لحدوث ذلك الامر وانا أترأس المكتبة" موجها التحية للاستاذ وأسرته.

وقالت الفائزة رحمة ضياء خلال كلمتها: "شرف لنا التواجد وحمل جائزة تحمل اسم الاستاذ هيكل".

ونظرًا لكونها صحفية حرة، قالت: "الشغل الحر جعل لي مساحة لعمل شغل يومي مميز والتعليم بمهارات جديدة، لكن له ضريبة أخرى تتعلق بعدم الاستقرار" مؤكدة أن تلك الجوائز تدفعنا للأمام.

وقال الفائز الصحفي احمد الليثي، شرف عظيم ان اسمي يكون في جملة مع الاستاذ هيكل، واتوجه للشكر بكل من علمني، فالصحافة مهنة لها قدسية،َ والمهنية والموضوعية والإنصاف هما صمام الآمان».

وحضر الحفل نخبة من رجال الإعلام والصحافة والشخصيات العامة البارزة، واسرة الاستاذ رجال الأعمال حسن هيكل واحند هيكل، ورئيس تحرير الشروق عماد الذين حسين، والاعلامية منى الشاذلي والاعلامية لميس الحديدي، والاعلامي محمود سعد، وشريف عامر والكاتب حميل مطر والكاتب حسن المستكاوي والكانب ابصحفي عمرو الشوبكي.

كما حضر ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق، وحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، وعماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي.

كما حضر الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايف.

يذكر أن المؤسسة تسعى منذ نشأنها في عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية. كما تعمل على أن تكون عوناً لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد.