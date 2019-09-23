الأهلى يبدأ مشوار الحفاظ على لقب الدورى بمواجهة سموحة

فايلر يأمل في استثمار انتصاره بالسوبر.. وحسام يبحث عن المفاجأة متسلحا بالصفقات الجديدة

يبدأ الاهلي مشواره في الحفاظ علي لقب الدوري للمرة الخامسة علي التوالي ، عندما يلتقي في الخامسة والنصف مع سموحة باستاد الجيش ببرج العرب ، في الجولة الاولي لمسابقة الدوري الممتاز .

يدخل الفريقان المباراة ، وشعارهما النقاط الثلاث ، وتوجية انذار شديد اللهجة الي المنافسين ، فالاهلي، يسعي لاستثمار فوزه بالسوبر ، علي غريمه التقليدي الزمالك وتحقيق الانتصار علي الفريق السكندري ، اما سموحة فيبحث عن ايقاف الاهلي وتحقيق نتيجة جيدة بالفوز او التعادل علي بطل الدوري .

يدخل الاهلي ، المباراة رافعا شعار الفوز ولا بديلا عنه ، رغم حالة الارهاق التي تسيطر علي اللاعبين عقب خوض السوبر امام الزمالك الجمعة الماضي ، بجانب الاصابات المتلاحقة التي لحقت بنجوم الفريق خلال اللقاء وعلي رأسهم محمود متولي وياسر ابراهيم وعمرو السولية وصعوبة لحقائهم بالمباراة ، بجانب المغربي وليد ازارو المصاب ايضا ، في الوقت الذي يعود للتشكيلة كلا من رامي ربيعة وايمن اشرف ، واللذان غابا عن السوبر لعدم جاهزية الاول ، وايقاف الثاني ، كما سيظهر في التشكيلة الاساسية حسام عاشور ، لتعويض غياب السولية ، في الوقت الذي سيحافظ باقي اللاعبين علي اماكنهم في التشكيلة الاساسية التي خاضت مباراة الزمالك بالسوبر.

وضمت القائمة التي اعلنها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، 23 لاعبا وهم ، محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفى في المرمي ، أحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعه وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول ، وفي الوسط حمدي فتحي وحسام عاشور وأليو ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجايي وأحمد الشيخ وجيرالدو وفي الهجوم ، مروان محسن وصلاح محسن.

واستبعد فايلر السداسي وليد ازارو ومحمود متولي للإصابة والثلاثي محمد محمود، وسعد سمير، وكريم نيدفيد، الذين يخضعون لفترة تأهيل، بالإضافة لحسين السيد.

في المقابل ، يسعي سموحة تحت قيادة حسام حسن ، لتحقيق المفاجأة علي الاهلي ، والفوز في اولي مبارياته ، لعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي ، بعدما كان الفريق مهددا بالهبوط ، قبل ان ينجح في البقاء بالدوري ، ويحتل المركز الـ14 في الموسم الماضي.

ونجح حسام حسن في تغيير شكل سموحة الموسم الحالي ، بعدما قام بالاستغناء عن 15 لاعبا من قوام الفريق الاساسي وتعاقد سموحة مع مثلهم ، وهم الهاني سليمان وعمر صلاح ومحمد كوفي واحمد جمال محمود عبد الحليم واسلام الفار واسلام جمال ومحمد نادي وسيف فاروق جعفر والليبي محمد الترهوني ويوسف علاء ومحمد جمال ورونالد وانجا ، وفوزي الحناوي وناصر ماهر ، واللاعبين الاخريين لن يشاركا مع سموحة امام الاهلي ، بسبب وجود بند في عقد الإعارة يمنعهما من مواجهة فريقهما السابق ، كما سيغيب عن المباراة ، إبراهيم عبد القوي ومحمد نادي، للإصابة، ومحمود معاذ، ويوسف علاء وسيف فاروق جعفر والسيد فريد لعدم الجاهزية.

ويملك حسام حسن ، تاريخا حافلا من المواجهات أمام الأهلي، حيث سبق وأن التقى مع الاهلي في عدة مناسبات، آخرهم في الدور الثاني للموسم الماضي حين خسر سموحة في الوقت القاتل بهدف جيرالدو الشهير.