الزمالك «الجريح» يتطلع لاستعادة الانتصارات على حساب الاتحاد السكندري

ميتشو يتعهد لادارة « الابيض » بالفوز وتغييرات عديدة علي تشكيلة« السوبر» .. ويوسف يتوعد بتحقيق المفاجأة
يستضيف الزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين، باستاد بتروسبورت ، فريق الاتحاد السكندري في الجولة الاولي لمسابقة الدوري الممتاز .
يدخل الفريقان اللقاء وهدفهما النقاط الثلاث ، فالزمالك يبحث عن انطلاقة قوية واستعادة الدرع الغائب عن خزائنه منذ اربعة مواسم واستعادة نغمة الانتصارات، في الوقت الذي يسعي الاتحاد السكندري لعدم تكرار سيناريو الماضي والعودة للاسكندرية بنقاط المباراة .
يدخل الزمالك ، المباراة ، وهدفه الفوز وطي صفحة السوبر ، بعد الخسارة امام الاهلي 3/2 الجمعة الماضي ، بعدما جاءت الهزيمة بمثابة الصاعقة علي الادارة ، التي عقدت جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو، وقام رئيس النادي بتعنيف المدير الفني عن الاخطاء التي وقع فيها في السوبر وادت الي الخسارة ، وقدم ميتشو اعتذارا عن التشكيلة التي خاض بها اللقاء ، مشددا علي أنه كان يرغب في مباغتة المنافس والاعتماد على عنصر المفاجأة في اللقاء، ولكنه لم يتوقع أن يخرج الشوط الأول بهذا الشكل.
وأوضح الخواجة لمسئولي ناديه أنه تعلم من أخطاء اللقاء جيدًا وسيعمل على تلاشيها خلال المواجهات المقبلة وسيحاول مصالحة الجماهير في لقاء القمة الشهر المقبل في بطولة الدوري.
وأكد رئيس الزمالك للمدرب بشكل صريح أن ثقتهم فيه كبيرة والتعاقد معه عن قناعة لكنه أكد في الوقت ذاته أن مواجهتي جينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال افريقيا ومواجهة القمة شهدت تغييرات مفاجئة في التشكيل وبشكل خاطىء وهو ما أثر على الفريق بصورة سلبية.
واستقر ميتشو ، على عودة مصطفى محمد وعبدالله جمعة للتشكيلة الاساسية في مباراة اليوم ، خاصة وان الاول كان صاحب انتفاضة الزمالك في السوبر ، كما سيستعيد الزمالك جهود أحمد سيد "زيزو" ، بعدما تغيب عن الفريق لإيقافه لمدة 4 مباريات منذ طرده أمام الأهلى فى ختام بطولة الدورى فى نسخته الماضية وحرص الصربى ميتشو على تجهيزه للتواجد مع الأبيض محلياً بداية من مواجهة اليوم.
في الوقت الذي يسعي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف ، للعودة بنتيجة جيدة امام الفريق الابيض ، معتمدا علي الصفقات الجديدة ، وهم عماد السيد واسلام جمال وأسامه العزب والليبى أحمد شلبى واحمد راشد وكريم الديب واحمد حجي واحمد رفعت وفاروق خالد وأيمن الغباشي وايمانويل اوكوي ورزاق سيسيه وطارق الدالي وهشام محمد ، وسيغيب عن المباراة احمد رفعت والايفواي رزاق سيسيه المعاريين من الزمالك ، لوجود بند في الاعارة يمنعهما من المشاركة في المباراة .
وضمت القائمة التي اعلنها طلعت يوسف كلا من ، عماد السيد محمود الزنفلي في المرمي ، إسلام جمال ومحمود رزق ومحمد أنوروصبري رحيل ومروان النجار والسيد سالم ومحمود شعبان وأسامة العزب.
وفي الوسط، أحمد نبيل مانجا ونور السيد وكريم الديب وايمن غباشي واحمد حجي وخالد الغندور وهشام محمد، وفي الهجوم خالد قمر وجدو وإيمانويل أوكي .
يذكر أن المباراة ، تأتي بعد اقل من ثلاثة اسابيع علي مواجهتهم في الدور نصف النهائي لمسابقة كاس مصر ، وانتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف سجله الصاعد مصطفي محمد ، في الشوط الاول الاضافي ، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الاصلي .