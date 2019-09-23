الزمالك «الجريح» يتطلع لاستعادة الانتصارات على حساب الاتحاد السكندري

يدخل الفريقان اللقاء وهدفهما النقاط الثلاث ، فالزمالك يبحث عن انطلاقة قوية واستعادة الدرع الغائب عن خزائنه منذ اربعة مواسم واستعادة نغمة الانتصارات، في الوقت الذي يسعي الاتحاد السكندري لعدم تكرار سيناريو الماضي والعودة للاسكندرية بنقاط المباراة .

يدخل الفريقان اللقاء وهدفهما النقاط الثلاث ، فالزمالك يبحث عن انطلاقة قوية واستعادة الدرع الغائب عن خزائنه منذ اربعة مواسم واستعادة نغمة الانتصارات، في الوقت الذي يسعي الاتحاد السكندري لعدم تكرار سيناريو الماضي والعودة للاسكندرية بنقاط المباراة .

يدخل الفريقان اللقاء وهدفهما النقاط الثلاث ، فالزمالك يبحث عن انطلاقة قوية واستعادة الدرع الغائب عن خزائنه منذ اربعة مواسم واستعادة نغمة الانتصارات، في الوقت الذي يسعي الاتحاد السكندري لعدم تكرار سيناريو الماضي والعودة للاسكندرية بنقاط المباراة .