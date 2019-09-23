البنك المركزي الألماني: الضعف الاقتصادي الراهن لا يدعو إلى القلق



رغم الضعف الاقتصادي الحالي، بدد البنك المركزي الألماني مخاوف من انهيار الاقتصاد الألماني.

وكتب البنك في تقريره الشهري سبتمبر، الذي نُشر اليوم الاثنين، إنه من الممكن بالطبع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي على نحو طفيف في الربع الثالث من العام الجاري، إلا أن هذا لن يتسبب في ركود أكبر اقتصاد في أوروبا.

ويتحدث خبراء الاقتصاد عن "ركود فني" حال انكمش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ربعين سنويين متتالين. وفي الربع الثاني من هذا العام انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1ر0% مقارنة بالربع الأول، الذي ارتفع بنسبة 4ر0% مقارنة بالربع الأخير لعام 2018.

وجاء في تقرير البنك: "تراجع الناتج الاقتصادي بأكمله لمرتين على التوالي لا يدعو في الوضع الراهن إلى القلق. كما أنه لا يعني بالضرورة نهاية مرحلة التمدد الاقتصادي".

وأشار البنك إلى أن الوضع لا يزال جيدا في سوق العمل، كما أن الاستهلاك الشخصي على ما يرام، والنشاط المصرفي لا يزال مزدهرا.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تقلص الاقتصاد خلال الصيف كان جزءا طبيعيا من التراجع بعد فترة من النمو الاقتصادي القوي.

ومع ذلك، ذكر البنك أن النزاعات الدولية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، يثقلان كاهل الاقتصاد الألماني القائم على التصدير.