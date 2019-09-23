القبض على مهاجرين بزي رياضي في مطار أثينا حاولوا السفر إلى سويسرا

ألقت الشرطة اليونانية القبض على عشرة مهاجرين كانوا يرتدون زي فريق لكرة الطائرة في محاولة للسفر على احدى رحلات الطيران من أثينا إلى سويسرا.

ونبه مسؤولون في المطار السلطات عندما وجدوا أن جوازات السفر التي قدمها المهاجرون لا تتفق وهويات الركاب.

وفي وقت لاحق، اكتشفت الشرطة أنه ما أحد من العشرة ينتمي إلى أي ناد رياضي وأن جوازات السفر كان قد تم الإبلاغ عن فقدانها أو سرقتها أو بانتهاء صلاحيتها.

وجاء الرجال العشرة من سورية. وأصدرت الشرطة اليونانية صورة للمجموعة بزيهم الرياضي حاملين كرتي طائرة اليوم الأحد. وجرت عملية القبض عليهم يوم أمس السبت.

ويتم إيقاف المهاجرون الذين يحملون وثائق مزورة بشكل يومي في مطارات يونانية، وفي كثير من الأحيان قبل فترة وجيزة من اقلاع رحلات الطيران. وفي بعض الحالات، يحصل المهاجرون على مساعدة من موظفي المطارات الذين يعملون مع متاجرين بالبشر.