أظهرت تقديرات أصدرها مصرف الإمارات المركزي اليوم الأحد أن النمو الحقيقي في دولة الإمارات حقق ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 2ر2% في الربع الثاني من عام 2019 .

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد نما إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 3ر0% في الربع الأول 2019 إلى 5ر1% في الربع الثاني.

وانعكس الانتعاش في الأنشطة غير النفطية أيضا على ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الذي بلغ 2ر58 في المتوسط.

وتوقع المصرف المركزي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 4ر2% في عام 2019 ، مدفوعا بالنمو في القطاع غير النفطي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 4ر1% خلال العام الجاري مقابل 3ر1% في عام 2018 ، وكذلك بقطاع النفط الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5% في عام 2019 مقارنة بنسبة 8ر2% في عام 2018 .

وأرجع المصرف المركزي تحسن آفاق النمو إلى الارتفاع المتوقع في الإنفاق العام والخاص على المستويين الاتحادي والمحلي وزيادة الاستثمار قبل معرض إكسبو 2020 المرتقب، واستمرار التعافي الاقتصادي الإقليمي في ضوء تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة.