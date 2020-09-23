اقترب فريق أولمبياكوس اليوناني من التأهل لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على أف سي أومونيا نيقوسيا القبرصي بهدفين دون رد، في ذهاب مباراة تحديد التأهل والتي أقُيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب كارايسكاكيس.

وتواجد أحمد حسن كوكا في التشكيل الأساسي بالمباراة حتى الدقيقة 76، بعد أن قام بيدرو مارتينيز بإخراجه وإشراك بان مفيلا بدلا منه.

وسجل ماثيو فالبويا الهدف الأول لأولمبياكوس في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، فيما عزز يوسف العربي التقدم للفريق اليوناني في الدقيقة 90.

وتُقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نيو جي اس بي ستاديوم، لتحديد بكشل رسمي المتأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال.