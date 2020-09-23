بتول عرفة تضع اللمسات الأخيرة لكليب أوبا لرنا سماحة

تعكف المخرجة بتول عرفة حالياً على وضع اللمسات الأخيرة للكليب الجديد للفنانة رنا سماحة، الذي يحمل أسم "أوبا"، تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

"أوبا" من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد وزعيم، وإخراج بتول عرفة والتي تتعاون مع رنا سماحة للمرة الأولى.

وكانت سماحة قالت في تصريحات صحفية إن الكليب سيكون مفاجأة قوية للجمهور، تكلل بها فكرة تصوير ألبومها الأخير "٧ رجالة" بشكل كامل بصيغة حلقات متصلة، مؤكدة أن التعاون مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز" مختلف، ويمثل نقلة هامة في مسيرتها الفنية، بعد النجاح الذي حققاه سويًا في كليب أغنية "أميرة الحب".