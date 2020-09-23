 الأرصاد توضح تفاصيل طقس اليوم: العظمى بالقاهرة 33 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد توضح تفاصيل طقس اليوم: العظمى بالقاهرة 33


نشر في: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 6:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 سبتمبر 2020 - 6:54 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.
وأضافت «الأرصاد»، في بيان أصدرته، مساء الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 23 33
بورسعيد 25 30
الإسكندرية 24 30
شرم الشيخ 30 36
أسوان 29 43
كاترين 21 30
الإسماعيلية 23 34

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