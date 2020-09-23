وزيرة الثقافة تهدي دروع التكريم لرواد الإبداع المسرحي وأسر الرواد والمبدعين

• عبدالدايم: متحف القومي للمسرح والموسيقى يعبر عن جهود صون الهوية ويأتي ترسيخا لقيمة وفاء الوطن نحو أبناءه المبدعين



احتفت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بمجموعة من رموز الحركة المسرحية وأسر وأبناء الرواد الراحلين الذين قاموا بإهداء وزارة الثقافة ممثلة فى قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، مجموعة من مقتنيات ذويهم لضمها إلى متحف المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، وذلك بمسرح مركز الهناجر للفنون.

قالت عبدالدايم إن القوى الناعمة تظل أحد الأوجه المشرقة للحضارة المصرية العريقة ويبقى رموزها علامات تضئ درب الأجيال المتعاقبة ونماذج مشرقة تجمل صفحات تاريخ الإبداع، وأضافت أن تأسيس متحف المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يعد نواة لمتحف الفن المصري ويأتى ترسيخا لقيمة وفاء الوطن نحو أبناءه المبدعين الذين بذلوا الكثير من الجهد للحفاظ على الريادة المصرية ويعبر عن الجهود المتواصلة لصون الهوية وتوثيق تاريخ عمالقة لعبوا دورا هاما لتنمية وتطوير الوعي الجمعي والارتقاء بالوجدان.

وأكدت استمرار مساعي وزارة الثقافة للحفاظ على جانب من التراث المصرى، والذى يتمثل فى تخليد ذكرى أساطير فنية خالدة وتحقيق التواصل الحضاري الفعال بين الماضي والحاضر، ووجهت الشكر لكل من ساهم من رواد الحركة الفنية وأبناء وأسر المبدعين الراحلين الذين أدركوا قيمة تخليد أيقونات تعتز بهم مصر باعتبارهم عناصر ملهمة فى الذاكرة الوطنية على إمدادهم المتحف بالعديد من المقتنيات النادرة كما تقدمت بالتحية للقائمين عليه.

وقدما رئيس قطاع الإنتاج الثقافى ورئيس المركز القومى للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها لمبادرة جمع مقتنيات رموز الفن فى مصر والحث على أهمية إقامة أجنحة متحفية بجميع مسارح الدولة وإتاحتها للجمهور للتعرف على التراث الفني، كما وجها التحية للفنانين وأسرهم الذين تبرعوا ببعض التذكارات حفاظا على ذاكرة مصر الفنية.

يشار إلى أن الحفل قدمته المذيعة هبه رشوان وتضمن مشاهد فيلمية قصيرة عن المكرمين وهم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، المخرج الكبير سمير العصفورى، القديرة سميرة عبدالعزيز، القديرة مديحة حمدي، القديرة آمال رمزي، إلى جانب أبناء وأسر عدد من الفنانين الذين أهدوا مقتنيات ذويهم للمتحف وهم الدكتور هشام نجل الفنان محمود عزمي، ماضي نجل الفنان توفيق الدقن، ميريت ابنة الفنان عمر الحريري، إيمان ابنة الفنان سيد زيان، مريم ابنة الفنان محمود الجندى، هالة حفيدة القديرة زوزو نبيل، الفنانة آمال حلمي زوجة الفنان مظهر أبو النجا، إيمان ابنة الفنان محمود مسعود، سارة زوجة الفنان سعيد طرابيك، ومن نجوم السيرك القومى لوبا ابنة مروض الوحوش محمد محمد الحلو، أولاد منير يس، عمر نجل محمد عاشور، سمير نجل محمد محمد الجوهري، مدحت كوته ابن مدربة الأسود محاسن الحلو.