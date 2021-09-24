إنبي يراهن على صفقاته الجديدة أمام الأهلي في كأس مصر

يواصل فريق إنبي استعداداته لخوض لقاء الأهلي يوم السبت المقبل، في إطار الدور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر في نسختها الحالية.

ويعمل المدير الفني للنادي البترولي حلمي طولان على تجهيز فريقه خاصة الصفقات الجديدة للظهور بشكل جيد واستغلال الفترة السيئة التي يعيشها المارد الأحمر بعد خسارة السوبر المصري أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-3 في ركلات الترجيح.

يعول فريق إنبي على خبرات المهاجم أحمد جمعة الوافد حديثًا من صفوف المصري البورسعيدي، في تدعيم الخط الأمامي عن طريق استغلال قدراته المميزة في ضربات الرأس لتحويل أنصاف الفرص إلى أهداف.

ومن المفترض أن يتواجد الجناج حسام عرفات، لاعب وادي دجلة، في التشكيل الأساسي لفريق إنبي أمام الأهلي وسبق له خوض الكثير من النهائيات والمواجهات المصيرية وستوفر انطلاقاته مساحات خالية لقلب الهجوم.

وحسم النادي البترولي التعاقد مع المدافع خالد رضا قبل أيام قليلة ليعوض رحيل قائد الفريق السابق رامي صبري، ليصبح ثاني الصفقات الدفاعية بعد الظهير الأيسر الغاني إيريك.

كانت إدارة نادي إنبي قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تسمح برحيل مزيد من اللاعبين للحفاظ على القوام الأساسي من أجل مواصلة نجاحات المواسم الماضية وتفادي مصير الأندية الكبيرة التي تعرضت للهبوط، بالإضافة إلى تجاوز لقاء الأهلي والمنافسة على لقب كأس مصر مجددًا.