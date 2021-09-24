 محمد سعفان: ليبيا دائمًا ما تلجأ للعمالة المصرية.. وقادرة على استيعابها - بوابة الشروق
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محمد سعفان: ليبيا دائمًا ما تلجأ للعمالة المصرية.. وقادرة على استيعابها

محمد سعفان
محمد سعفان
أحمد علاء
نشر في: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 11:39 م | آخر تحديث: الخميس 23 سبتمبر 2021 - 11:39 م
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مذكرات تفاهم وقعت بين مصر وليبيا لتنقل الأيدي العاملة بين البلدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أن الدولة الليبية دائمًا ما تلجأ إلى العمالة المصرية، موضحًا أن أكبر عدد للعمالة المصرية في الخارج كان في ليبيا.

وأشار إلى أن ليبيا قادرة على استيعاب عدد كبير من العمالة المصرية، لكنّه أوضح: "نحن في مناخ يبدأ في الاستقرار، ونحن نتعامل مع هذا المناخ بشكل تدريجي".

ولفت إلى أنه سيتم تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، مؤكدًا أن وفدًا من الوزارة سيزور ليبيا الأسبوع المقبل لبدء الإجراءات عبر تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارتين.

وأفاد بأنّ هذه الخطوة، سيتبعها بدء الإجراءات الفعلية لبدء نقل العمالة المصرية إلى ليبيا، وأكّد أن هذا الأمر سيكون قريبًا جدًا لكنه لم يحدد موعدًا.

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