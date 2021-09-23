قرض مشترك لشركة تكنولوجيا الأخشاب WOTECH بقيادة بنك القاهرة كمرتب رئيسي ووكيل للقرض IMLA وبتحالف مع بنكي الأهلي ومصر

نجح تحالف مصرفي مكون من بنك القاهرة كوكيل للتمويل و البنك الاهلي المصري وبنك مصر بترتيب قرض مشترك بقيمة 152 مليون يورو لصالح شركة تكنولوجيا الاخشاب " WOTECH" التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات، حيث يهدف التمويل لإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب الـ "MDF " باستخدام قش الأرز كماده خام.

حضر التوقيع قيادات البنوك وفرق العمل المشاركة في التمويل، اضافة الى قيادات كلا من الشركة القابضة للبتروكيماويات وشركة تكنولوجيا الاخشاب " WOTECH".

يأتي دور البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الاولى ومسوق التمويل ووكيل الضمان والمنسق العام للتمويل، وبنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الاولى ومسوق التمويل والبنك الفني وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولى ومسوق ووكيل التمويل.

ومن جانبه صرح طارق فايد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن التحالف المصرفي نجح في اقتناص ترتيب التمويل وتسويقه في ظل منافسة مع تحالفات ضمت مؤسسات وبنوك محلية وأجنبية تقدمت لتمويل المشروع في ضوء قيام التحالف بتقديم شروط تمويلية تنافسية بعد مناقشات استهدفت الإلمام بالتفاصيل الفنية للمشروع لإمكان تقديم العرض بما يتسق معها وذلك كأحد توجهات البنوك نحو تمويل المشروعات ذات الأهداف التنموية للاقتصاد والمجتمع.

وأضاف "فايد" أن تمويل المشروع يأتي في ضوء توجهات بنك القاهرة والبنوك المرتبة نحو الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية انطلاقاً من الدور الوطني الذي تقوم به البنوك لتشجيع ومساندة المشروعات ذات القيمة المضافة في ظل التغيرات الجديدة التي يشهدها مناخ الإستثمار في مصر.

وعقب التوقيع صرح هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري ان المشروع يعد من المشروعات القومية التي تستهدف الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز وتحويل هذه المشكلة إلى فرصة استثمارية تتمثل في تطوير مشروعات البتروكيماويات في مصر بما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تعظيم القيمة المضافة من زيادة الصادرات المصرية وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، مشيرا الى دور البنك الاهلي المصري المتنامي في مجال تمويل المشروعات والقروض المشتركة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية بما يعكس ثقة تلك الجهات في البنك، وهو ما منحه مركز متقدما في هذا المجال على الصعيد المحلي والاقليمي لسنوات متوالية.

كما أكد محمد الاتربي – رئيس مجلس ادارة بنك مصر حرص البنك على دعم المشروعات الداعمة للبيئة النظيفة والتي تتماشى مع حرص الدولة لوضع حلول نهائية لمشكلة " ظاهرة السحابة السوداء " التي تتكرر بشكل سنوي حيث أن التمويل يهدف لإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب ال MDFبسعة إنتاجية قدرها 205 ألف متر مكعب/ سنويا بمدينة إدكو - محافظة البحيرة، وذلك بتكلفة استثمارية اجمالية في حدود 217 مليون يورو، مشيرا الى تقديم بنك مصر الدعم الكامل لمختلف المشروعات القومية على اختلاف توجهاتها والتي تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على المواطن، لافتا الى فرص العمل التي سيوفرها مشروع مصنع الأخشاب والتي تصل إلى نحو 2000 فرصة عمل، كما تستهدف الشركة تصدير حوالي 50% من الإنتاج المستهدف مما سيساهم في توفير جانب من تدفقات العملة الأجنبية للدولة، حيث يشارك كل بنك بحصه في حدود 51 مليون يورو وتبلغ المدة الكلية للتمويل 9 اعوام تتضمن عامان تمثل الفترة المتاحة للشركة للسحب من التمويل، على أن يبدأ السداد بعد انتهاء تلك الفترة.

ومن الجدير بالذكر ان مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج أخشاب الـ MDF باستخدام تكنولوجيا ألمانية والذى يستهدف إنتاج ذلك النوع من الأخشاب باستخدام قش الأرز من مخلفات زراعة الأرز التي إعتاد المزارعون حرقها للتخلص منها، الأمر الذى كان يعد من أحد أهم أسباب ملوثات البيئة لسنوات طويلة، وبذلك يكون المشروع إضافة إلى كونه مشروع اقتصادي تنموي فإنه أيضا ذو قيمة بيئية إيجابية حيث سيسهم في تحويل إحدى المشكلات البيئية المزمنة في مصر إلى منتج ذو قيمة مضافة تطمح الدولة خلال الفترة المقبلة إلى تطبيقه في مشروعات مثيلة.

وبهذا يكون التمويل المزمع منحه لأول مصنع لإنتاج هذا النوع من الأخشاب باستخدام قش الأرز نتاجاً لتلاقى الخبرات المالية من جانب البنوك والخبرات الفنية التي تمتلكها الشركة القابضة للبتروكيماويات والمناقشات التي بدأت بين التحالف المصرفي مع الشركة القابضة للبتروكيماويات في المراحل الأولى للمشروع بغرض الوصول إلى عرض تمويلي وتقني لمشروع سيكون فخراً للصناعة الوطنية لمصر بين دول الشرق الأوسط.