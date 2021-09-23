الأهلي يجدد الثقة في موسيماني: لا تنظر للخلف نحن نثق بك

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أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مساندتها للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بيتسو موسيماني، بعد خسارة لقب السوبر المحلي الثلاثاء الماضي.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة بموسيماني وعلقت عليها: «لا تنظر للخلف نحن نثق بك».

ويأتي ذلك في ظل التكهنات التي خرجت من بعض التقارير الصحفية بأن مجلس إدارة النادي الأهلي يبحث عن بديل بيتسو موسيماني بسبب خسارة لقب الدوري العام وكأس السوبر المحلي.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة بخسارة لقب الدوري الممتاز بعد فارق ست نقاط مع نادي الزمالك صاحب الصدارة في النسخة الماضية.

كما تلقى هزيمة من طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على ستاد برج العرب بالسوبر المحلي.

ووقع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقوبة بالغرامة 300 ألف جنيه على كل فرد بالجهاز الفني واللاعبين بعد ضياع لقب السوبر المحلي أمام طلائع الجيش.