الخارجية الأردنية تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف، وآخرها اقتحامات المتطرفين الواسعة لباحات المسجد تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مطالبة بوقفها فوراً.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الخميس، أكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، اليوم الخميس، أن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم تعد انتهاكاً للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي، وتمثل ممارسة مرفوضة تتناقض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي.

وشدّد على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.