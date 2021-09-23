ظهير أيمن الجونة يقترب من الانضمام لغزل المحلة

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اقترب أحمد صبحي الظهير الأيمن لنادي الجونة وأسوان السابق، من الانضمام لنادي غزل المحلة وذلك بعد مشاركته في تدريبات الفريق المحلاوي علي مدار الفترة الاخيرة من تدريبات الفريق.

وحاز صبحي على إعجاب الفني لفريق غزل المحلة بقيادة محمد عودة، والذي أبدى إعجابه بقدرات اللاعب الفنية والبدنية خلال الفترة الأخيرة من تدريبات الفريق المحلاوي استعدادا للدوري الممتاز.

وسبق لصبحي التوقيع لنادي غزل المحلة مطلع يناير الماضي قبل ان تفشل الصفقة وينضم اللاعب لنادي اسوان ليعود مجددا للانضمام لنادي لتدريبات غزل المحلة تمهيدا للتوقيع لقلعة الفلاحين.