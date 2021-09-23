الوكالة الأوروبية للأدوية تفحص طلبا للتصريح بجرعة ثالثة من لقاح بيونتيك-فايزر

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية في أمستردام، اليوم الخميس، أنها تدرس في الوقت الحالي طلبا من شركتي فايزر وبيونتيك للتصريح بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح الشركتين المضاد لكورونا.

ويتعلق الطلب بإمكانية إعطاء الأشخاص الذين تبدأ أعمارهم من 16 عاما والحاصلين على التطعيم الكامل ضد كورونا، هذه الجرعة التعزيزية بعد مضي ستة شهور على الأقل من أخذ الجرعة الثانية من أجل حمايتهم من الإصابة بالعدوى.

وتعتزم الوكالة البت في الطلب مطلع أكتوبر المقبل وذلك بعد تقييم البيانات المقدمة من فايزر وبيونتيك.

يذكر أن دولا مختلفة تقدم بالفعل الجرعة الثالثة للتطعيم لكنها تفعل ذلك فقط بصورة مبدئية للمرضى الذين يعانون ضعفا خاصا في جهاز مناعتهم.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن رئيس اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا، توماس ميرتنس قوله في مقابلة إن اللجنة توصي بإعطاء الجرعة التعزيزية لمرضى معرضين للخطر.

وأوضح ميرتنس أن الجرعة التعزيزية موصى بها للأشخاص الذين يعانون نقصا في مناعتهم أو في حال الأشخاص الذين يتم تنظيم جهاز مناعتهم عن طريق الأدوية.

وتدرس الوكالة إصدار توصية عامة بإعطاء الجرعة التعزيزية لشرائح عمرية معينة.

وحسب التصريحات الصادرة عن الوكالة، فإن الشركتين لم تقدما حتى الآن طلبا للتصريح بإعطاء تطعيمات للأطفال دون سن الحادية عشرة، غير أن الوكالة تتوقع أن تسلمها فايزر أول البيانات بخصوص هذه الخطوة مطلع الشهر المقبل، بينما تتوقع الوكالة أن تسلمها شركة موديرنا بيانات عن هذه الخطوة في نوفمبر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن لقاح فايرز-بيونتيك هو اللقاح الوحيد المضاد لكورونا المصرح بإعطائه للأطفال الذين تبدأ أعمارهم من 12 عاما.