دمرت الدفاعات السعودية، اليوم الخميس، ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - أن هناك تصعيدا حوثيا متعمدا لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود، مضيفاً أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي.

وأشار إلى أنهم يتابعون النشاط الحوثي العدائي وسيجرى اتخاذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن - في وقت سابق اليوم - اعتراض الدفاعات السعودية وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان.