قناة إسرائيلية تكشف تكاليف عملية البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، عن المبالغ التي تم إنفاقها على عملية البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة، الذين فروا من سجن جلبوع قبل نحو أسبوعين.



وأكدت القناة الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية أنفقت 6 ملايين شيكل على مدار أسبوعين في جهود مطاردة الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع، لافتة إلى أن هذه النفقات خاصة بالشرطة الإسرائيلية دون باقي الأجهزة.



وأشارت إلى أن هذه البيانات جاءت من تقرير ستقدمه الشرطة الإسرائيلية إلى وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية.



وبحسب القناة، فإن المبلغ الإجمالي الذي تم انفاقه على عملية المطاردة مع مصلحة السجون وجهاز الشاباك يقدر بعشرات الملايين من الشواكل.



ولفتت إلى أن الشرطة أنفقت 5.5 مليون شيكل على القوات أثناء البحث و300 ألف شيكل لتشغيل المروحيات و200 ألف شيكل للطعام وغيرها.